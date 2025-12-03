El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con un inicio de jornada marcado por un cielo cubierto y tormentas. Durante las primeras horas, especialmente entre la medianoche y las 7 de la mañana, se espera una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando hasta un 95%. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en el periodo más crítico.

A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará gradualmente, aunque aún se mantendrá algo de nubosidad. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con mínimas de 7 grados en las primeras horas y máximas que podrían alcanzar los 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% y descendiendo lentamente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se asome, la humedad se estabilizará en torno al 76%, lo que permitirá una sensación más confortable en las horas centrales del día.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 20 km/h, lo que podría contribuir a un enfriamiento adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro, con el ocaso previsto para las 18:03. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad de la mañana podría traer sorpresas.

En resumen, el día comenzará con tormentas y lluvias ligeras, pero se espera que la situación mejore a medida que avance la jornada, ofreciendo un tiempo más agradable hacia la tarde. Los habitantes de Osuna deben prepararse para un inicio de día fresco y húmedo, pero con la promesa de un ambiente más soleado y templado en las horas posteriores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.