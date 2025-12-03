El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con tormentas y lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de 0.6 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones irán mejorando gradualmente. A partir de las 8:00, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 3:00 PM. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría reducir la visibilidad.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

En cuanto a la humedad, se espera que descienda gradualmente a lo largo del día, comenzando en un 89% en la madrugada y bajando a un 79% hacia la noche. Esto, junto con el aumento de la temperatura, permitirá que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo si se planea estar al aire libre, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías con la caída del sol.

En resumen, el día de hoy en Morón de la Frontera se caracterizará por un inicio inestable con lluvias y tormentas, seguido de una mejora significativa en las condiciones meteorológicas, permitiendo disfrutar de una tarde más soleada y templada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.