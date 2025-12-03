El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar. A partir de las 3 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias cesarán, y la temperatura se estabilizará en torno a los 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable. A partir de las 11 de la mañana, se prevé que el cielo se vuelva poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que mejorará la sensación térmica. Sin embargo, se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación más templada en la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla y la bruma afecten la percepción en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad. Sin embargo, a medida que el día avance y el sol comience a despejar el cielo, la visibilidad mejorará notablemente.

En resumen, Montilla experimentará un inicio de jornada fresco y cubierto, con lluvias ligeras, que darán paso a un tiempo más despejado y templado en la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.