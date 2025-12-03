El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se prevé que se despeje, ofreciendo un ambiente más soleado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 21 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 5% en las primeras horas, pero se espera que se mantenga en cero durante el resto del día.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.