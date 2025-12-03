El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un 80% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. La temperatura en este periodo oscilará entre los 9 y 8 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 8 de la mañana, se prevé que el cielo se despeje, con temperaturas que comenzarán a subir ligeramente, alcanzando hasta 14 grados por la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 63% a 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A partir de la tarde, la velocidad del viento se estabilizará, oscilando entre 12 y 19 km/h, lo que permitirá que el tiempo se sienta más cómodo.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados hacia las 9 de la noche. La probabilidad de lluvia se reducirá a cero en las horas posteriores a la mañana, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y se volverá más predecible.
En resumen, Marchena experimentará un inicio de día complicado con posibilidad de tormentas y lluvias, pero se espera que el tiempo mejore a medida que avance la jornada, ofreciendo un ambiente más despejado y cálido por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, pero con la promesa de un tiempo más agradable hacia el mediodía y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
