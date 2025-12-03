El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos despejados y algunas nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una probabilidad de lluvia del 25% entre la 1 y las 7 de la mañana. La temperatura en este momento se sitúa en 9 grados , con una humedad relativa alta del 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán, y se prevé que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados a la 1 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de frío sea menos intensa. Durante las horas centrales del día, el viento soplará del oeste a una velocidad de entre 9 y 18 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente.

Por la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados a las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del aire. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en cero durante este periodo, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más estable y agradable.

Sin embargo, al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 72%, lo que podría hacer que la sensación de frío vuelva a intensificarse. El viento, que durante el día ha soplado con cierta intensidad, disminuirá su velocidad, lo que contribuirá a una noche más tranquila.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día con un inicio inestable, pero que mejorará notablemente hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más templado y despejado. Es recomendable llevar abrigo, especialmente durante las horas de la mañana y al caer la noche, y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.