El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante la primera parte del día. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, aunque la precipitación será mínima, con un índice de probabilidad de lluvia del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 8 grados en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las condiciones mejorarán ligeramente. La temperatura alcanzará los 10 grados hacia las 11 de la mañana, y se espera que el viento sople del oeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando a 22 km/h en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% a la 1 de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que irán subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados hacia las 4 de la tarde. La probabilidad de precipitación disminuirá a cero entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que sugiere que la lluvia no será un problema en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

El viento continuará soplando del oeste-noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 18 km/h en la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 70% a media tarde, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 6 de la tarde y bajando a 9 grados hacia la medianoche.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día con cielos cubiertos y temperaturas frescas, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas. Se aconseja a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.