El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, con valores que rondan entre 0.1 y 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar. A partir de las 4 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo permanecerá cubierto, las condiciones serán más estables. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados durante la mayor parte de la mañana, con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío y posiblemente incomodidad.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero con una tendencia a despejarse hacia la noche. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 10 grados alrededor de las 4 de la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fresca y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, aumentando en algunas ráfagas hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mejorando. Se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más despejado. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 6 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se estabilizará en torno al 80%, lo que podría generar un ambiente más fresco y cómodo para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un inicio inestable con lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche, permitiendo disfrutar de un ambiente más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.