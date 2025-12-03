El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo variable que podría influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de bruma, especialmente en las primeras horas. A partir de la madrugada, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 40% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y algo ventoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15-17 grados, ofreciendo un tiempo más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la bruma podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 40% durante la mañana, pero se espera que esta posibilidad se disipe a medida que avance el día. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Lora del Río estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con intervalos de nubes y posibilidad de lluvia escasa en la mañana, seguido de un ambiente más despejado y agradable por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un inicio de jornada fresco y que disfruten de las mejores condiciones climáticas a medida que el día avance.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.