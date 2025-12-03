El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que la precipitación sea de hasta 0.4 mm, lo que indica un inicio de jornada húmedo y potencialmente inestable.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 94% hacia las 5 de la mañana.

Durante la mañana, el viento soplará principalmente del oeste a una velocidad de entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas siguientes. A partir de las 8 de la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, aunque aún se reportarán intervalos nubosos. La temperatura comenzará a subir lentamente, alcanzando los 8 grados hacia el mediodía.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas mejorarán, con cielos poco nubosos y temperaturas que podrían llegar a los 11 grados por la tarde. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá una sensación de mayor confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 75% entre las 7 y las 1 de la tarde, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde y hasta la noche, el tiempo se estabilizará, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa también disminuirá, alcanzando un 59% hacia las 4 de la tarde. El viento, que soplará del oeste y suroeste, tendrá ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día.

Al caer la noche, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a 6 grados hacia la medianoche. En resumen, el día de hoy en Linares se caracterizará por un inicio húmedo y tormentoso, seguido de una mejora significativa en las condiciones climáticas, ideal para actividades al aire libre en la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.