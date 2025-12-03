El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo nuboso y la posibilidad de lluvia escasa, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 10 grados , con una humedad relativa del 98%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, y se prevé que las temperaturas se mantengan estables, rondando entre los 9 y 10 grados . La humedad comenzará a descender, alcanzando un 94% a las 03:00 horas. El viento, que soplará del oeste a una velocidad de 19 km/h, podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 21 km/h en algunos momentos.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más favorable, con cielos despejados y temperaturas que ascenderán hasta los 16 grados hacia las 15:00 horas. La humedad seguirá disminuyendo, llegando a un 58% a las 15:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable. Sin embargo, el viento del noroeste se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre 25 y 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, aunque sin previsión de precipitaciones significativas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 77% hacia las 19:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio nuboso con posibilidades de lluvia escasa, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables durante la tarde. El viento del noroeste será un factor constante, aportando frescura al ambiente. A medida que avance la noche, se espera un regreso a cielos más nublados, pero sin riesgo de lluvias significativas. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día variado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento.

