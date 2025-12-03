El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta del 84%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados a la 1 de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en acumulaciones de hasta 0.4 mm de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a medida que avanza el día. Durante la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h. Esta combinación de viento y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena a lo largo del día, aunque las primeras horas podrían verse afectadas por la nubosidad y la posibilidad de lluvias. La tarde ofrecerá cielos más despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más soleado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando un 100% en las primeras horas, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el día avanza, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más cómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un inicio fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la mañana, seguido de una tarde más despejada y templada. Es recomendable llevar un paraguas si se tiene planeado salir temprano, pero a medida que el día avanza, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un tiempo más agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.