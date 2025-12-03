El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente inestable en Jaén, con un predominio de cielos nubosos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con la intensidad de las tormentas que se prevén.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una sensación térmica que podría descender a 6 grados debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del suroeste a una velocidad de hasta 20 km/h, podría intensificarse en algunos momentos, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío más marcada.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas que podrían generar lluvias más intensas. La temperatura podría oscilar entre los 6 y 9 grados, mientras que la sensación térmica se mantendrá baja, especialmente en las horas más frescas del día. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 85% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es probable que se produzcan episodios de lluvia significativa.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando mínimas de 6 grados en las horas nocturnas. El viento seguirá soplando del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos y la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas hará que sea un día para mantenerse abrigado y protegido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.