El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se alternen momentos de nubosidad. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas de hasta 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 91% y el 94%. Esto puede generar una sensación de frescor, sobre todo en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán los 46 km/h en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras. Las velocidades del viento irán disminuyendo a lo largo de la tarde, con rachas más suaves hacia la noche, donde se espera que el viento se estabilice en torno a los 12 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:10, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. La noche se presentará fresca, con un cielo que se irá cubriendo de nuevo, aunque sin llegar a ser tan nuboso como en las primeras horas del día.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.