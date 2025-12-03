El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un panorama mayormente cubierto, aunque se espera que la lluvia sea escasa. Durante la madrugada, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos breves.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 8:00, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un día mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda llevar abrigo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad se estabilizará, lo que hará que el ambiente sea más cómodo por la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado, especialmente en las horas de la tarde. La salida del sol se producirá a las 08:20, mientras que el ocaso será a las 18:06, brindando una buena cantidad de luz natural durante el día.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un inicio nublado con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un ambiente más despejado y temperaturas agradables por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.