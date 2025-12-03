El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Écija se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente durante el periodo de 00:00 a 07:00. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90%, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que la cantidad sea mínima, con un acumulado de 1 mm en las primeras horas.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse, pasando de un estado cubierto a poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 8 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento de hasta 31 km/h, provenientes del oeste, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, con rachas que oscilarán entre 5 y 19 km/h en las horas de la tarde y noche.
La humedad relativa, que comenzará en un 91% a primera hora, irá disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. Por la tarde, se espera que la temperatura baje nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.
En resumen, los ecijanos deben estar preparados para un inicio de jornada lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán, permitiendo disfrutar de un ambiente más despejado y temperaturas más agradables en las horas centrales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
