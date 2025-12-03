El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían hacer su aparición, especialmente en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje gradualmente. A partir de las 2 de la mañana, las condiciones mejorarán, y se prevé que el sol brille en la mayor parte del día, con cielos despejados predominando hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 2 de la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos de dirección oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta disminuyen después de la mañana, el cielo podría seguir presentando intervalos nubosos hasta la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 9 grados .

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un inicio inestable con posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un periodo mayormente soleado y temperaturas agradables en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.