El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de la madrugada. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 5 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de inestabilidad en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de un estado cubierto a momentos de nubosidad variable. Sin embargo, se espera que las condiciones de niebla y bruma persistan en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente al conducir, debido a la posibilidad de lluvia y niebla. Además, se aconseja llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La puesta de sol se producirá a las 18:00, marcando el final de un día que, aunque inestable, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.