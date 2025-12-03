El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas del día. La temperatura oscilará entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 9 grados, que irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 73% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan 2 mm de lluvia en las primeras horas, con una probabilidad de tormenta del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán después de la mañana.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana. A medida que el viento se calma, se espera que la temperatura se sienta más agradable durante la tarde.

A partir de la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán su máximo alrededor de las 4 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 17 grados. La visibilidad será buena, y se espera que el sol se ponga a las 18:06, ofreciendo un hermoso atardecer tras un día de cielos cubiertos.

En resumen, aunque la mañana comenzará con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, la tarde promete ser más soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un inicio de día fresco y húmedo, pero que aprovechen el tiempo más favorable que se espera hacia la tarde.

