El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente en el periodo de la medianoche, donde se espera una precipitación de 0.3 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un tiempo más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 98% y bajará a un 54% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante el resto del día, lo que significa que los habitantes de Cartaya pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 08:25, brindando luz natural durante la mayor parte del día, con el ocaso previsto para las 18:11.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una mezcla de frescura matutina y temperaturas agradables por la tarde, con cielos despejados y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, actividades deportivas o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.