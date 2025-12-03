El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura en la madrugada se mantendrá en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas posteriores. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a la sensación de frescor. En las primeras horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 35%, lo que indica que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga seco durante la mayor parte de la jornada.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más cálidas en la tarde.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar cubierto a mostrar algunas nubes altas y poco nuboso en las horas centrales, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo volverá a nublarse, aunque no se prevén lluvias significativas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Carmona experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que lleven consigo un paraguas si planean salir temprano. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro del frío y permitiendo disfrutar de un ambiente más templado en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.