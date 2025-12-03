El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con un aumento gradual a lo largo del día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que comenzará en un 93% y descenderá lentamente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas, lo que indica que es posible que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado con intervalos de sol. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 6 grados en las primeras horas y máximas que no superarán los 17 grados.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

A lo largo del día, la humedad relativa irá disminuyendo, lo que podría hacer que la sensación de frío sea menos intensa hacia la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y potencialmente húmedo, especialmente durante las primeras horas del día.

En resumen, el día en Camas se presentará con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas matutinas, seguido de un tiempo más estable y fresco a medida que avance la jornada. Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, pero la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se podrán disfrutar algunos momentos al aire libre cuando el sol asome entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.