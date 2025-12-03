El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Cabra indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, acompañado de lluvias ligeras que podrían acumular hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 5 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y se prevé que la precipitación se mantenga en cero hasta la tarde. La temperatura durante la mañana oscilará entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero las condiciones de lluvia serán mínimas, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 10 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 17:59, marcando el inicio de una noche que se prevé mayormente despejada, aunque con algunas nubes dispersas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio tormentoso que dará paso a un ambiente más tranquilo y fresco por la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.