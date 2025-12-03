El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en las primeras horas, especialmente entre la medianoche y la 1 de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 2 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, y se espera que durante la mayor parte del día, especialmente entre las 3 y las 17 horas, el tiempo sea mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 16 grados. La sensación térmica será agradable, aunque las temperaturas matutinas pueden resultar frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% por la tarde. Esto puede hacer que las mañanas se sientan más frías y húmedas, mientras que las horas de la tarde serán más confortables.

El viento soplará predominantemente del suroeste y del oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

En resumen, el día comenzará con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras, pero se espera que mejore significativamente hacia la tarde, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día, cuando el tiempo será más favorable. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.