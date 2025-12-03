El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones, con un acumulado estimado de 2 mm. La probabilidad de lluvia es del 15% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá en su mayoría nublado, con intervalos de nubes que se extenderán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que indica un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, se espera que el viento cambie a direcciones más variadas, incluyendo el noroeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas dispersas. La humedad comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado.

Al caer la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados . La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzó con tormentas, terminará con cielos más despejados y temperaturas frescas. Es recomendable abrigarse si se planea salir por la noche, ya que el frío se hará más evidente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.