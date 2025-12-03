El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por una bruma persistente, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de niebla en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se deterioren, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.9 mm en la primera hora, disminuyendo a 0.5 mm y 0.1 mm en las horas siguientes.

El viento soplará desde el noreste al principio, con velocidades de hasta 3 km/h, pero se intensificará a lo largo del día, alcanzando rachas de hasta 32 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 3:00 de la tarde.

Por la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 35% entre las 7:00 y las 1:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias puedan ser menos intensas, la inestabilidad atmosférica persistirá. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían llegar a los 6 grados .

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas del día debido a la niebla y la bruma, mejorando ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque las condiciones de cielo cubierto podrían volver a dificultar la visibilidad en la tarde.

En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día de clima variable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento que podría ser notablemente fuerte en las horas de la tarde. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.