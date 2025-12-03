El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta sean predominantes, especialmente en los periodos de la madrugada hasta la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, aunque estas serán ligeras.

A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante la mayor parte de la mañana, con un leve aumento a 7 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, oscilando entre 1 y 5 grados, lo que puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, utilizando ropa abrigada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más incómodas. En particular, se anticipan ráfagas de viento de hasta 38 km/h en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

A medida que el día avanza, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las probabilidades de tormenta disminuirán significativamente después de las 13:00, con un 10% de probabilidad hasta las 19:00, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en comparación con la mañana. Sin embargo, es importante no bajar la guardia, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, los habitantes de Baeza deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda precaución al salir y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

