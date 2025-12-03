El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que generará una sensación térmica de entre 4 y 5 grados, debido a la humedad y el viento.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar. A partir de las 4 de la madrugada, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se prevé que el cielo permanezca cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, mientras que la sensación térmica se mantendrá en torno a los 2 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

Durante la tarde, el tiempo cambiará notablemente. A partir de la 1 de la tarde, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que alcanzarán los 10 grados a las 2 de la tarde. La sensación térmica mejorará, llegando a los 7 grados. Este cambio en el tiempo permitirá que los baenenses disfruten de un ambiente más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h durante la mañana, aumentando a 43 km/h en su máxima racha a las 3 de la madrugada. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 12 km/h por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea alta durante la mañana, con un 95% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, pero se espera que se disipe a medida que el día avance. Por la tarde, la probabilidad de tormentas será nula, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado y temperaturas más agradables.

En resumen, Baena experimentará un inicio de día fresco y cubierto, con lluvias escasas, que dará paso a una tarde más soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.