El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con intervalos nubosos y una ligera lluvia escasa en las primeras horas, especialmente alrededor de la medianoche, donde se registrará una precipitación de 1 mm. A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 100% a primera hora y bajará hasta un 54% por la tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 28 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 43 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran al aire libre, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando los 16 grados hacia la tarde y descendiendo a 11 grados por la noche. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las franjas horarias de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los residentes de Ayamonte podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy se caracterizará por un inicio nuboso con escasas lluvias, seguido de un día mayormente soleado y fresco, con vientos moderados del noroeste. Se recomienda a la población aprovechar las horas de sol y estar atentos a las ráfagas de viento en las horas más activas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.