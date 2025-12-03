El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y tormentas en las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia escasa durante el periodo inicial, con una probabilidad de precipitación del 65% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados al inicio del día, con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 8 y 9 grados, mientras que la humedad comenzará a descender. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 7:00 de la mañana, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la 1:00 de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la mañana. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie a dirección oeste, manteniendo velocidades similares.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia las 3:00 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero se prevé que las condiciones de lluvia sean mínimas, con un 0% de probabilidad de precipitación desde la 1:00 de la tarde hasta la 7:00 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda en comparación con las horas de la mañana.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 10 y 11 grados . El cielo permanecerá nublado, pero sin indicios de lluvia. La humedad aumentará ligeramente, y el viento del sur se mantendrá en torno a los 7-10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un inicio inestable con posibilidades de lluvia, seguido de una tarde más tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve abrigo adecuado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.