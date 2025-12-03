El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo cubierto con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que podría resultar en acumulaciones de hasta 1 mm de lluvia. Las temperaturas en este periodo se mantendrán estables alrededor de los 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente. Entre las 4 y las 6 de la mañana, se anticipa que las condiciones se estabilicen, con temperaturas que seguirán rondando los 6 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en algunas áreas.

Durante la tarde, a partir de las 12 del mediodía, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, se mantendrá un ligero viento del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 5 grados hacia las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula en este periodo, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 93% hacia el final del día.

En resumen, Andújar experimentará un día variable, comenzando con condiciones inestables y lluvias ligeras, seguido de una tarde más despejada y templada, antes de regresar a un tiempo más fresco y húmedo por la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las primeras horas de lluvia y disfrutar de la mejora en las condiciones durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.