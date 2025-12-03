Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Almonte según los datos de la AEMET

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 10 grados , descendiendo a 9 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, llegando a los 14 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 26 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento fresco será un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 10% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aunque las precipitaciones serán escasas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta se mantendrá en el mismo porcentaje, lo que sugiere que, aunque el cielo estará mayormente nublado, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

Durante la tarde, el cielo se despejará gradualmente, con intervalos de sol que permitirán que la temperatura alcance su punto máximo de 15 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 9 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 82% al final de la jornada. En resumen, Almonte experimentará un día fresco y variable, con cielos nublados y algunas posibilidades de lluvia, pero sin condiciones extremas que afecten la vida cotidiana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
  2. Aviso a los vecinos de Las Jaras: quien tenga pozo y lo use de abastecimiento deberá desconectarse de la red general
  3. Muere un conductor al caer por un desnivel tras chocar con un autobús turístico en Córdoba
  4. El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
  5. Palma Plaza en Palma del Río ya tiene fecha de apertura: Aldi, Action, Pepco y Burger King abrirán el mismo día
  6. Incendio en el Castilla del Pino de Córdoba: suspendidas las consultas en el centro de salud y trasladadas las Urgencias
  7. Incendio en Córdoba: desalojan el centro sanitario Castilla del Pino tras arder un vehículo
  8. Heladas en Córdoba y nuevas precipitaciones a la vista: estos son los días de lluvia previstos

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Tracking Pixel Contents