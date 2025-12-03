El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo variado que comenzará con cielos nubosos y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán rachas de hasta 24 km/h, aumentando a 46 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas. Esto permitirá que los habitantes de Aljaraque disfruten de un día mayormente seco, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:10. La visibilidad será buena, y se espera que la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas haga de esta una noche agradable para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.