El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta del 89%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a la 1 de la tarde, manteniéndose en un rango fresco durante el resto del día. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 87% al mediodía. Esto podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 14 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará en gran medida, con intervalos de sol que permitirán que la temperatura suba hasta los 18 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, se prevé que el cielo vuelva a nublarse hacia el final de la jornada, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones, aunque estas serán escasas. La probabilidad de tormenta se mantiene baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la tarde.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que caerán a 10 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 71% al final del día. Los vientos se calmarán, soplando a 5 km/h desde el noreste, lo que permitirá que la noche sea tranquila y fresca.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y variable, llevando consigo un abrigo y, posiblemente, un paraguas para las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.

