El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras y últimas horas del día. A lo largo de la jornada, se espera un ambiente inestable, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse desde la madrugada y continuar durante la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 55 km/h desde el oeste, lo que contribuirá a un ambiente frío y ventoso.

A medida que avance el día, las condiciones de cielo permanecerán cubiertas, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente en las horas centrales del día, con un 80% de posibilidad de que se produzcan. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 1 mm en total, lo que no será suficiente para aliviar la sequía que ha afectado a la región en las últimas semanas.

El viento, que soplará de dirección oeste y noroeste, será un factor importante a tener en cuenta. Las ráfagas podrían ser intensas, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría causar molestias y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo inestable que podría traer sorpresas en forma de tormentas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de abrigo y precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.