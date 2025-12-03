El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 3 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y se prevé una ligera precipitación de 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La probabilidad de lluvia es del 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones inestables durante este periodo.
A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias deberían cesar, dejando paso a un ambiente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 81% en la madrugada y descendiendo gradualmente a un 50% hacia la tarde.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, aunque las nubes podrían reducirla ligeramente en las primeras horas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede crear un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas después de la mañana. La puesta de sol ocurrirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inestabilidad, podría ofrecer un cierre más tranquilo y despejado. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
