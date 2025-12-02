El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 2 de diciembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera que haya momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas del día, con mínimas de 7 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 55% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día será mayormente seco, aunque hay probabilidades de lluvia escasa en la mañana y la tarde. Se espera una precipitación acumulada de 0.9 mm en la mañana y 0.5 mm en la tarde, lo que indica que podría haber algunas lloviznas ligeras, especialmente en las horas cercanas al mediodía. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será extremadamente fuerte, puede ser notable en áreas abiertas.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 19 y 21 horas, cuando la probabilidad de tormenta se eleva al 85%. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias, aunque se espera que sean de corta duración.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Es un buen día para actividades en interiores, pero si se sale, es recomendable estar preparados para cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.