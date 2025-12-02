El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo despejado en las horas centrales, aunque la nubosidad aumentará nuevamente hacia la tarde y la noche, con un cielo cubierto en la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, alcanzando los 18 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados al caer la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Respecto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. A lo largo del día, se registrarán ligeras lluvias, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con acumulaciones que no superarán los 1 mm. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 19:00 y las 01:00, alcanzando un 95%. Por lo tanto, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.