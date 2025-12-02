El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 11:00 horas se inicien lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Úbeda experimenten lluvias durante la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy será mayormente cubierto con lluvias ligeras a moderadas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un ambiente húmedo y fresco si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.