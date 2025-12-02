El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas cambien, con un aumento en la nubosidad.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

A partir del mediodía, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y se prevé que a partir de las 13:00 horas, las nubes se intensifiquen, dando paso a un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados, lo que ofrecerá un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante este periodo.

Por la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta se incrementará hasta un 95%, lo que sugiere que los habitantes de Tomares deben estar preparados para posibles tormentas acompañadas de lluvia. Las precipitaciones se estiman en 0.9 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede generar incomodidades en la circulación y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la tarde, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h desde el noroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 12 grados a las 20:00 horas.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.