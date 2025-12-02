El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia las 10:00 horas.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará drásticamente. A las 13:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados, pero el cielo comenzará a cubrirse, pasando a un estado cubierto a partir de las 16:00 horas. Este cambio en las condiciones atmosféricas traerá consigo un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se prevé que inicien en la tarde. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y se mantendrá alta hasta la noche, con lluvias escasas esperadas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur a una velocidad de 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del noroeste con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas relativamente cálidas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 83% hacia las 10:00 horas. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente a medida que las lluvias se acerquen, alcanzando un 92% hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con una probabilidad de tormentas del 95% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas, y el cielo permanecerá cubierto con lluvias intermitentes.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las lluvias y el viento fuerte, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.