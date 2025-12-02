El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en la madrugada y descenderán a 7°C durante la mañana, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 14°C. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. A partir de las 15:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de brumas y un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19°C, pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de brumas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con registros de hasta 1 mm. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 95%, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y tormentas eléctricas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:06 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.