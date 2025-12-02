El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. A partir de la tarde, la probabilidad se mantiene alta, con un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían alcanzar hasta 1.1 mm, con lluvias ligeras esperadas en la mañana y una mayor intensidad en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se mantendrá alrededor del 90% durante la mayor parte del día.

La humedad será un factor constante, alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en torno al 85% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones ante la posibilidad de lluvia. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable mantenerse abrigado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.