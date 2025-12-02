El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3 a.m., el cielo estará completamente cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 89%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe nublado, pero a partir de las 4 a.m. se comenzará a ver un ligero despeje, con condiciones de poco nuboso que se mantendrán hasta las 5 p.m. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán entre los 4 y 6 grados, con una humedad que se estabilizará en torno al 91%. Sin embargo, a partir de las 6 p.m., el cielo volverá a cubrirse, y se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 7 a.m. y las 1 p.m., donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total durante el día. A partir de las 2 p.m., la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán intervalos nubosos con posibilidad de lluvias ligeras.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h en las horas centrales del día.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve aumento a medida que avance la jornada, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 3 p.m. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados hacia las 8 p.m. La noche se presentará fría, con cielos mayormente cubiertos y una humedad que podría llegar al 100%.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que aportará una sensación de frescura en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.