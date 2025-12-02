El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Pozoblanco se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, manteniendo un tiempo agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará notablemente. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne cubierto, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante la noche. Se anticipa que la precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que la temperatura sube, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 97% en la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, el día comenzará con un tiempo fresco y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparados para la llegada de la lluvia por la tarde y la noche. Los habitantes de Pozoblanco deben tener en cuenta las condiciones cambiantes y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.