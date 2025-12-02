El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas, que darán paso a un cielo muy nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 100% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que Palma del Río experimente lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este período. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, que se intensificará ligeramente hacia la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la bruma dará paso a un cielo más cubierto, aunque la visibilidad debería mejorar ligeramente.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.