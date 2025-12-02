El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 2 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con nubes altas y bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más nublado, con períodos de cubierto que se alternarán con momentos de sol.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando alrededor de 9 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el sol se eleve. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h, especialmente durante la tarde.
La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a lo largo del día, alcanzando un 100% entre las 19:00 y las 01:00. Se prevén lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm, lo que sugiere que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde o noche.
La humedad relativa será alta, rondando el 45% al 100% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Esto puede resultar incómodo para aquellos que realicen actividades al aire libre, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 90% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Por lo tanto, es prudente estar alerta y tomar precauciones si se encuentra en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
A medida que el día avance hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que promete ser fresca y húmeda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.
