El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.2 mm en las horas de la mañana y un ligero aumento a 0.3 mm hacia la noche. La probabilidad de lluvia será baja en las primeras horas, pero aumentará significativamente entre las 07:00 y las 13:00, alcanzando un 100% de probabilidad. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante la mañana, especialmente en la transición hacia la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Esto podría traer consigo tormentas acompañadas de lluvia escasa, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.