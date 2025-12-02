El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, y posteriormente, se espera un cielo cubierto por la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, mientras que el pico se alcanzará en la tarde, alrededor de las 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 7 y las 13 horas, donde se estima un 100% de probabilidad. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total durante el día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 55% de probabilidad hasta las 19 horas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 60% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, y un 35% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían ir acompañadas de tormentas eléctricas en algunos momentos.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Morón de la Frontera estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias esporádicas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un buen día para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.