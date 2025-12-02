El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en la tarde, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 99% a lo largo del día. Esto contribuirá a una atmósfera bastante húmeda, lo que puede resultar en una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 85% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

En resumen, Montilla experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras por la tarde y un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.